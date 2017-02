Verteidigungsstrategie erschüttert

Der Prozess gegen einen 33-jährige Weezer, der seine Ex-Freundin in Kevelaer mit einem Messer schwer verletzt haben soll, steht unmittelbar vor seinem Ende. Der zuständige Richter kündigte am Montag, 13. Februar 2017, an, dass am kommenden Mittwoch die Anwälte ihre Plädoyers halten können. Im Anschluss daran könnte es zu der Verkündigung des Urteils kommen.