Es wurde gesungen, geschunkelt und gelacht

Diese Feier hat gute Tradition nur der Name ist neu „Jakobus Karnevalssitzung“: Einmal mehr feierten zahlreiche Narren den gemeinsamen Karneval behinderter und nicht behinderter Menschen „bei Volker“ in der Gaststätte Jacobs.

Das KB war mittendrin und durfte eine tolle Veranstaltung erleben, die von den drei ??? organisiert und mit der Unterstützung der Sponsoren Volker Verheyden (Wirt), Volksbank an der Niers, Sparkasse Kevelaer, Edeka Brüggemeier und Daniel Bos zu einer tolle Veranstaltung wurde. Die drei ??? sind Kevelaerer, die nicht genannt werden möchten, da sie einfach nur etwas Gutes tun und dabei nicht im Mittelpunkt stehen möchten.

Über 30 Bewohner aus den Wohnheimen an der Holbein-, Linden- und Dietrich-Bonhoeffer-Straße waren in bunten Kostümen und guter Laune mit von der närrischen Partie. Und auch die vier Betreuer, die die Menschen mit Einfach- und Mehrfachbehinderung begleiteten, hatten viel Spaß an den Darbietungen.

Einer der drei ??? führte mit seiner begeisternden Art durch das Programm. Dieses wurde von Showtanz Karnevalsverein Twisteden, Musikverein Kevelaer, Showtanz VFR Kevelaer, Hilla Heien, Tanzgarde Karnevalsverein Achterhoek und dem Männerbalett Karnevalsverein Feuerwehr Goch sowie durch den DJ Mike Sleeves (Michael Hülsen).

Während der mehrstündigen Veranstaltung wurde gesungen, geschunkelt, getanzt und viel gelacht. Und natürlich schmetterte das Narrenvolk nach jeder gelungenen Vorführung ein „Helau“ und „Alaaf“. Unters Narrenvolk Dominik Pichler gemischte. Der Bürgermeister verfolgte mit zwei seiner Kinder, das jecken Treiben.

