Zwischen Kapellen- und Luxemburger Platz, neben dem Forum Pax Christi, steht eine viel beachtete Friedensstele. Prominente und weniger bekannte Menschen der unterschiedlichsten Religionen haben schon davor gestanden und gebetet. Wofür? Dieses Fragewort hört sich auf Anhieb erstmal resignierend an, also sinngemäß „Was soll das Ganze?“ Sie beteten für eine friedliche Welt, in der jeder die Religion des anderen tolerieren …