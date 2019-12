Ein weiteres Mal sitze ich im Auto eines Freundes, der es ziemlich geheimnisvoll machen will. Er will nämlich zunächst nicht mit der Sprache heraus, was er eigentlich vorhat. Auch mein Fragen und Bohren nützt nichts, also lasse ich ihn in Ruhe und die Venloer Straße entlang zuckeln. Wir kommen an die Einmündung Neustraße. „Jetzt pass auf!“, sagt er und nac…