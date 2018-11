Brrr – dieses triste Wetter, diese grauen Wolken, dieser Nebel!“ So begann ich vor Jahresfrist an dieser Stelle meinen Text. Und auch von Vorfreude habe ich darin gesprochen, bzw. geschrieben. Ein paar Anmerkungen muss ich nun hinzufügen zu „November“ und „Vorfreude“. Wenn ich in den Kalender gucke, so passen einige bestimmte Tage in diesem Monat eigentlich recht gut zur triste…

Brrr – dieses triste Wetter, diese grauen Wolken, dieser Nebel!“ So begann ich vor Jahresfrist an dieser Stelle meinen Text. Und auch von Vorfreude habe ich darin gesprochen, bzw. geschrieben. Ein paar Anmerkungen muss ich nun hinzufügen zu „November“ und „Vorfreude“.

Wenn ich in den Kalender gucke, so passen einige bestimmte Tage in diesem Monat eigentlich recht gut zur tristen Wetterlage. Da finde ich nämlich so Gedenktage wie „Allerseelen“, „Volkstrauertag, „Totensonntag“. Si…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.