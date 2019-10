Richtig guter Volleyball

In der Verbandsliga 2 kam es zum ersten Lokalderby zwischen dem gastgebenden SV Bedburg-Hau und dem Kevelaerer SV. In einem guten Spiel hatte der KSV allerdings das bessere Ende für sich und der SV Bedburg-Hau musste sich mit 1:3 (20:25, 23:25, 25:19, 19:25) geschlagen geben.

Es war eine ausgeglichene Partie, in der immer erst zum Satzende die Entscheidung zugunsten eines Teams fiel. So war Trainerin Heike Thyssen sichtlich erleichtert, als das Spiel zu Ende war: „Wir müssen immer noch konstanter werden. Wenn alle ihre Leistung zu 100 Prozent abrufen, können wir jeden in der Liga schlagen. Aber es sind die kleinen Fehler, wie zum Beispiel die viel zu hohe Quote verschlagener Aufgaben, welche uns das Leben selbst schwer machen.“

Heikes Spieltaktik war an diesem Tag geprägt von einem stetigem Wechsel der Startformation. Aber auch diese Wechsel brachten den KSV weder nach vorn, noch konnte der SVB daraus eventuell Kapital schlagen. Es waren nur Nuancen zum jeweiligen Satzende, welche den Ausschlag gaben. In Satz 1 waren es Robin Broeckmann und anschließend Florian Reschke mit ihren Aufgaben, die den Satz mit 25:20 für den KSV sicherten.

In Satz 2 konnte der SVB zwar auf 19:14 davonziehen. Aber beim Stand von 23:23 waren es wieder die Aufschläge, die die Entscheidung brachten. In diesem Fall war es jetzt Mirko Novak mit zwei starken Sprungaufschlägen. Auch Satz 3 war bis zum Stande von 19:19 ausgeglichen.

Nur diesmal musste der KSV eine Reihe von Eigenfehlern verkraften. Mit zwei starken Angriffen auf Seiten des SVB reichte das, um die folgenden sechs Punkte zu machen. Und auch der vierte Durchgang sah bis zum 16:16 keine Mannschaft vorne. Erst dann nahm der KSV das Spiel in die Hand und konnte sich Punkt um Punkt absetzen. Mit 25:19 ging der Satz und damit das Spiel an den KSV.

Den Zuschauern bot sich über die gesamte Spieldauer ein spannendes Spiel mit einigen, außergewöhnlich langen Ballwechseln. Für den KSV spielten: Bergers, Broeckmann, Derrix, Janhsen, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen und Verhoeven.

Weiter geht es mit dem ersten Heimspiel der Saison am Samstag, 9. November, um 17 Uhr, in der Zweifach-Halle des Schulzentrums Hüls. Gegner ist der ART Düsseldorf II, der in der Tabelle direkt vor dem KSV auf Platz vier steht.