Auto (20 Jahre alt) gestohlen

Am Montag in der Zeit zwischen 14:00 und 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen blauen Opel Vectra, der am Europaplatz geparkt war. Der 20 Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen VIE-HK794. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.