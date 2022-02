Zu Besuch beim Kevelaerer Prinzen

Am vergangenen Sonntag hatte sich närrischer Besuch aus der Nachbarstadt Geldern in der Prinzenburg in Kevelaer angemeldet: Prinzessin Melinda I. vom KKG Geldern war angereist, um Prinz Frank I. ihren Orden zu überreichen.

Bei einem kurzen, aber geselligen Aufenthalt in der Prinzenburg wurde spontan entschieden, dass Prinz Frank I., eine Abordnung seiner Prinzengarde sowie Vertreter*innen des VFR Blau-Gold Kevelaer die weiteren Besuche des KKG Geldern an diesem Tag begleiten würden (unter 2G++-Regel).

Besuche standen an beim Präsidenten des KKG Kapellen, Christoph Laakmann, dem Vorsitzenden des AKG Achterhoek, Dominik Bauten, Prinzessin Nadine I. vom VVK Veert, Prinz Sven I. vom Spielmannszug und Karnevalsverein Blau-Weiß Hartefeld sowie der Präsidentin des Ko & Ka Issum, Pia Rennen.

„Wir Kevelaerer Narren wurden überall mit offenen Armen und sehr herzlich empfangen, dafür möchten wir uns sehr herzlich bei allen Gastgebern bedanken“, so Prinz Frank I. „Unter diesen Voraussetzungen schauen wir mal, was die närrischen Tage eventuell an Überraschungen bereit halten.“