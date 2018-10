Lässt man den Bericht über die ersten vier Jahre ihrer gemeinsamen Selbstständigkeit vor dem inneren Auge Revue passieren, den Melanie und Daniel Beerden gegeben haben, bekommt man unweigerlich das Gefühl, dass darin Potenzial für ein Drehbuch liegt. Aber es wäre momentan gewiss zu früh dafür, sehen doch die beiden kreativen Köpfe des „Zweifamilienunternehmens“ ihre Bilanz nur als einen Zwischenbericht an. Da darf man noch einiges erwarten.

Das 2014 gemeinschaftlich aus der Taufe gehobene Unternehmen „STILTREU“, ist für beide Geschwister nicht die erste Form von Selbstständigkeit. Melanie Beerden gründet 2008 gemeinsam mit ihrem Mann Stefan die Firma „Historische Baustoffe Niederrhein“ und legt insbesondere mit dem vertriebenen Sortiment an Natursteinen und Staketenzäunen die spätere Grundlage für „STILTREU“. Das Geschäft entwickelt sich, die Firma wächst und findet schließlich ein Domizil auf einem ehemaligen Bauernhof in Winnekendonk an der Sonsbecker Straße – auch heute optisch präsenter Hauptgeschäftssitz.

Ohne Kalkül



Eher ohne Kalkül und gefolgt von Heiterkeit fällt durch Melanie Beerden bei einem gemeinsamen Abendessen beider Familien in Richtung Daniel Beerden der Satz, der schließlich alles verändern wird: „Dann steig doch bei uns mit ein!“ Fruchtbarer Boden dafür war sicher die Unzufriedenheit Daniel Beerdens mit seiner beruflichen Situation, gepaart mit dem Wunsch, zusammen mit seiner Frau wieder i…

