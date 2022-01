VHS Goch-Uedem-Kevelaer-Weeze stellt das aktuelle Programm vor Mehr Vielfalt geht kaum

Das Team der VHS Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze hat wieder ein starkes Programm für Wissbegierige zusammengestellt (v.l.): Daniela Gust (Fachbereich Kunst und Kultur), VHS-Leiter Theo Reintjes und Monique Kling (Fachbereich Sprachen und Integration). Foto: FG

Die Volkshochschule sei bunt und reich an Verschiedenartigkeiten und das sowohl im Lernen als auch im Lehren, sagt der Leiter der Gocher Dependance, Theo Reintjes. Demzufolge passe auch der Titel „Zusammen in Vielfalt“ des aktuellen Programmheftes für das erste Semester 2022 perfekt für das gemeinsame Arbeiten: „Vielfalt ist das Synonym für die VHS!“

Und der VHS-Chef geht noch einen Schritt weiter: Wie es auch auf dem Cover die neun farbig unterschiedlichen und ineinander verschlungenen Kordeln symbolisieren, habe die VHS im Laufe der vielen Jahre immer wieder gezeigt, dass sie flexibel auf Veränderungen und Krisen wie jüngst die Corona-Pandemie zu reagieren wusste: „Kurse wurden ausgetauscht, verschoben, aber komplett ausgefallen ist nichts.“

8.700 Stunden Unterricht haben die Dozent*innen im vergangenen Jahr gegeben, wogegen in 2020 rund 14.500 Stunden unterrichtet wurden. Der Ausfall sei allerdings der Schließung in den Monaten Dezember 2020 bis Mai 2021 geschuldet gewesen. Das gleiche Bild belegen auch die Teilnehmerzahlen: 4.500 hörten und besuchten in 2021 die Kurse, 10.000 im Jahr davor.

Erschwerend kam für die VHS hinzu, dass die Online-Angebote nicht von jeder/jedem Teilnehmenden, sei es aus Mangel an End…