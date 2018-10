Für den Musikverein Winnekendonk war es so etwas wie ein „Heimspiel“ – so viele Winnekendonker hatten den Weg in das Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus gefunden. Der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Aben, begrüßte die Gäste und erläuterte, wie es zu dieser besonderen Liaison der beiden Orchester gekommen war.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Aben, begrüßte die Gäste und erläuterte, wie es zu dieser besonderen Liaison der beiden Orchester gekommen war. „Der Cousin von unserem Orchesterleiter Hans-Gerd Stienen spielt in der „Harmonie“, und auf einer Feier hatten sie die Idee, dass die Orchester so einen Abend zusammen machen.“

Angelehnt war der Titel des Konzerts „Musik vereint“ an das Motto der Kirmes 2016, deren Ausrichter der Musikverein war.

Launig moderiert von dem Vorsitzenden der Geselligen Vereine Winnekendonk, Rüdiger Göbel („War das eine Bierlaune oder eine Schnapsidee ?“), bestritt dann das Orchester der „Königlichen Harmonie Moresnet“ den Auftakt.

Das Orchester startete mit einer sehr hymnischen…

