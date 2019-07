So geht’s zu Parookaville

Zur Verkehrssituation und zur Anfahrt des bevorstehenden Parookaville-Festivals hat der Veranstalter eine Pressemitteilung mit folgenden Informationen veröffentlicht:

Das überarbeitete Verkehrskonzept für die Campsites ist im vergangenen Jahr aufgegangen, hat zu einer weitgehend störungsfreien Anreise geführt und wird daher erneut umgesetzt. Einer der wichtigsten Punkte ist wieder die Einrichtung der Einbahnstraße auf dem Hülmer Deich ausschließlich am Donnerstag, 18.07., die durch die schnellere Parkplatz-Einweisung das gesamte Straßennetz in Weeze entlastet.

Der Sonderschienenverkehr mit mehr Wagons auf den Hinfahrten und zusätzlichen Zügen in den Festival-Nächten zwischen 1 und 5 Uhr wurde durch Parookaville bereits vor über einem Jahr bei der NordWestBahn bestellt. Aufgrund von Lokführermangel werden die Nacht-Verbindungen in diesem Jahr mit Bussen realisiert und um zwei Strecken nach Krefeld und Duisburg erweitert. Erst vor wenigen Wochen wurde durch die NWB mitgeteilt, dass die Nacht-Leistungen aufgrund von Lokfuürermangel nicht erbracht werden können. Daraufhin wurde durch den VRR in enger Zusammenarbeit mit Parookaville unmittelbar der Schienenersatzverkehr geplant, der nun eine ausreichende Kapazität und guten Komfort für die Rückreise in der Nacht bietet.

Straßenverkehr

Es werden ca. 12.000 PKW in der Campsite-Anreise am Donnerstag erwartet. Die vorhandenen Straßenkapazitäten ab den Abfahrten Uedem (4) und Goch (3) der A57 werden durch das detaillierte Verkehrskonzept wieder möglichst optimal genutzt, Ausweich- und Entlastungsrouten sind – sofern vorhanden – vorbereitet und bereits beschildert. Dennoch ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten mit Rückstaus und Wartezeiten in folgenden Zeiten zu rechnen:

Donnerstag, 18.07., ganztägig: Anreise Campsite-Besucher

Hohes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den rot markierten Strecken. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen eine Anreise-Spitze am Vormittag zwischen 7 und 11 Uhr. Anwohnern und lokalen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen.

Freitag, 19.07. bis Sonntag, 21.07., je zwischen 13 und 19 Uhr: Anreise Tagesbesucher

Hohes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den rot markierten Strecken. Anwohnern und lokalen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen.

Schienen- & Busverkehr

Zur Entlastung des Straßennetzes wird die Anbindung von Weeze an das Ruhrgebiet und Rheinland wieder deutlich verstärkt. Die Linie RE10 „Niers-Express“ fährt während der regulären Fahrzeiten mit mehr Wagons auf der Schiene. Die durchgängige Verbindung zwischen Kleve über Weeze nach Duüseldorf in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag zwischen ca. 1 und 5 Uhr wird in diesem Jahr mit Bussen realisiert.

Zusätzlich werden zwei Direktbuslinien nach Krefeld Hbf und Duisburg Hbf eingerichtet. So können die Besucher bereits in Weeze ihre Fahrtrichtung entsprechend des Ziels wählen und sind ggf. sogar schneller Zuhause.

Flughafenanreise

Fluggäste des Airport Weeze wurden im Vorfeld bereits informiert, anstelle der bestehenden Beschilderung die Ausfahrt Sonsbeck (5) zu nutzen und von dort der temporären Beschilderung zum Flughafen zu folgen. Die Strecke führt über Kevelaer von Süden an die Hauptzufahrt des Flughafens heran. Die Parkflächen für Tagesbesucher befinden sich weiterhin auf dem Hauptgelände, dort ist von Freitag bis Sonntag bei der Zufahrt mit kurzen Verzögerungen zu rechnen. Vom Bahnhof Weeze verkehren kostenlose Shuttle-Busse sowohl zur Campsite als auch (während der Veranstaltungszeiten) direkt zum Festivalgelände.

Lokale Besucher

Fahrräder

Fahrradfahrer fahren bitte in diesem Jahr wieder ausschließlich auf das Hauptgelände des Airport Weeze. Dort steht eine große Stellfläche zur Verfügung, Shuttle-Busse bringen die Besucher durchgängig während der Öffnungszeiten zum Gelände.

Shuttle-Busse

Besuchern aus Weeze und Umgebung wird außerdem empfohlen, die Shuttle-Busse vom Bahnhof Weeze zum Gelände und retour zu nutzen, anstatt mit dem PKW anzureisen. Die Busse verkehren zu den Öffnungszeiten kostenlos direkt zwischen Bahnhof und City-Gate.

Alle weiteren Infos zur Anreise: https://parookaville.com/de/info/