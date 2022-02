Der neue Leiter der Stadtplanung ist seit einem Monat in Kevelaer Pläne für die nächsten 50 Jahre





Der Ruf nach einem ,Stadtplaner‘ ist in Kevelaer nicht eben neu – allerdings verhallte er bislang in der Wallfahrtsstadt größtenteils unerhört. Ob das nun an den sicherlich vorhandenen Kevelaerer Eigenheiten – manche würden sagen: Unverwechselbarkeit -, an sehr hohen Erwartungen oder schlichtweg an der Situation auf dem Fachkräftemarkt gelegen haben mag, ist letztendlich nicht zu fassen.

Fakt ist: Im vergangenen Jahr gab es mit Dave Welling im zweiten Anlauf der Stellenausschreibung einen Kandidaten für die Leitung des obersten Stadtplaners, der neben dem Auswahlgremium unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler auch den Ratsmitgliedern zu gefallen wusste. Nach seiner Vorstellung und einer Fragestunde in nichtöffentlicher Sitzung sprach sich der Rat im September vergangenen Jahres jedenfalls einstimmig für Welling (31) aus.

Der Bocholter, der zum Jahresbeginn seine Stelle als Leiter des städtischen Fachbereichs 2 mit den Abteilungen ,Stadtplanung‘ (Abteilungsleiter Franz Heckens) und ,Bauordnung und Denkmalschutz‘ (Abteilungsleiter Armin Zocher) im Kevelaerer Rathaus antrat, pendelt nun seit etwas mehr als einem Monat zwischen seinem Wohnort Bocholt und der Wallfahrtsstadt – und werde das auch weiter tun, sagt er im Gespräch mit dem KB.

Von Isselburg nach Kevelaer