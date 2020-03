Das Sommercamp erkundet neues Terrain

In diesem Jahr schlagen die Teilnehmer ihre Zelte auf dem Zeltplatz „Scoutopia“ in Kervenheim auf / Es gibt freie Plätze

Nach zehn aufregenden Jahren am Holländer See in Geldern und zum neuen Jahrzehnt möchte „Castra Nova“ seine Zelte nun an einem anderen Ort aufschlagen und ein neues Gebiet erkunden. Das Ferienzeltlager findet im Jahr 2020 auf dem Zeltplatz „Scoutopia“ der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Weeze-Kervenheim statt.

Die Gemeinde Kervenheim und die Stadt Kevelaer haben „Castra Nova“ freundlich begrüßt und sind gespannt auf das kommende Ferienlager in der neuen Umgebung.

Mit Spaß bei den Vorbereitungen

Das gesamte Team krempelt bereits seit Wochen die Ärmel hoch, um den neuen Platz angemessen herzurichten. Es wird gepflastert und fleißig getüftelt, um den Kindern wieder einen abenteuerlichen Sommer zu ermöglichen. Und auch bei der Herrichtungsarbeit steht das Motto „Habt Spaß!“ im Vordergrund.

In diesem Jahr haben die Kinder viele neue Möglichkeiten, im Lager ihre Ferien zu gestalten. Sie können das neue Gelände und die neue Umgebung erkunden und sich dabei in Abenteuer stürzen. Doch auch die Abenteuer und Aktivitäten der letzten Jahre kommen nicht zu kurz. Auch auf dem neuen Gelände bleibt das gemeinsame Tanzen, Singen, Spielen und das Lagerfeuer mit Gitarrenbegleitung am Abend erhalten. Ebenfalls dürfen sich die Kinder aus aller Welt wieder auf spannende Ausflüge und das kostenlose Schnupper-Tauchen am Eyller See freuen. Diese Aktion wird professionell von Clemens Venmans und den „Niederrhein Tauchern“ begleitet.

An dem Zeltlager dürfen Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren teilnehmen. Eine Mitgliedschaft in der Pfadfinderschaft ist dabei nicht erforderlich. Das Camp läuft ohne Unterbrechung 34 Tage am Stück vom 29. Juni bis 1. August und die Kinder können sich die Campzeit selbst aussuchen.

Es werden außerdem noch helfende Hände gesucht. In einem Ferienzeltlager gibt es allerhand zu tun. Und wie heißt es so schön? Viele Hände, schnelles Ende. Es gibt für jeden eine passende Aufgabe und die Pfadis sind über jede Unterstützung dankbar. In der Technik, beim Küchenteam, in der Gruppenleitung, bei der Betreuung oder auch in der Programmplanung sind engagierte Leute immer gesucht und herzlich willkommen.

Helfende Hand, Praktikant oder Mitarbeiter

Wer Spaß und Interesse daran hat, mit Kindern zusammenzuarbeiten, könnte im Team die passende Aufgabe finden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren oder als Mitarbeiter mitzuwirken. Über jede helfende Hand, über jedes neue Gesicht im Team und über neue Ideen freuen sich die Veranstalter.

Das Sommercamp „Castra Nova“ freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kevelaer und der Gemeinde Kervenheim. Anmeldungen und weitere Informationen zum Zeltlager gibt es bei Michael Krenn unter Tel. 02831-1321644 / Tel. 0171-8362424, unter www.ferienfuerkinder.de und per E-Mail unter camp@ferienfuerkinder.de.