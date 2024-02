Day of Passion in der Zweifachturnhalle

Mitte Februar veranstaltete der neue Kevelaerer Tanzsportverein „Dance Passion e. V.“ einen besonderen Tag, an dem alle Kinder das, was sie seit der Gründung gelernt haben, endlich präsentieren konnten. Trotz des Karnevalwochenendes war der „Day of Passion“ ein voller Erfolg und die Zweifachturnhalle war mit ca. 200 – 250 Zuschauern voll besetzt.

Die kleinsten, die „Krümmel“ flogen als kleine Bibi Blocksberg mit ihren Besen „Kartoffelbrei“ über die Bühne. Selbst der Kurs der „Tänzerischen Fitness“ zeigte eine Darbietung und lud zum Mitmachen ein.

Die kleine Garde, die „First Generation“, begeisterte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit gekonnten Schritten, gefolgt von der großen Garde, der „Final Generation“, die so manche Augen zum Leuchten brachte und deren Lächeln sich auf das Publikum übertrug.

Die „Tanzmäuse“ erzählten in ihrem Showtanz von kleinen Feen, die sich ihre Flügel verdienen und die Natur schützen.

Danach wurde es hellblau, denn die 24 „Explodas“ gingen als Cinderella auf die Bühne und begaben sich tänzerisch auf die Suche nach dem fehlenden Schuh.

Die „MTC-Meet the Crew“ heizte in ihren grünen Hosen mit modernen Hip-Hop/Streetdance- Rhythmen mächtig ein, und das, obwohl sie nur mit halber Besetzung starteten.

Nach kurzer Verschnaufpause leiteten die Girls der „MTC Party Show-Crew“ die After Show ein, um den Abend erfolgreich mit so manchen Tänzen ausklingen zu lassen. Auch die Gäste und viele Tänzerinnen und Tänzer blieben und brachten so manchen Tanz auf den Hallenboden. Ein toller Tag ging für alle Gäste, Tänzerinnen und Tänzer, Eltern, sowie Mitglieder von „Dance Passion“ weit nach Mitternacht zu Ende.

Jetzt geht es auf Tanzturniere, bevor im April für die nächste Saison geplant wird. Infos gibt es unter: www.dance-passion.org.