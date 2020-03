Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Elf Frauen und Männer haben an der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) ihre einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten erfolgreich abgeschlossen. Die Assistenten können mit Abschluss der Ausbildung Pflegeteams ergänzen, Patienten und Hilfebedürftige unterstützen.

Die Absolventen sind: Nicole van Oeveren, Hamadi Al Ali, Saliena-July Munoz Rivero, Philipp Wasilewski, Nataliya Janßen, Iris Rahner, Tizian Hentschel, Michelle Tansley, Anisa Hesse, Anja Böhmer und Silke Fischer.

Mit den Absolventen freuen sich die Prüfungsvorsitzende Dr. Martina Scherbaum (Leitung Abteilung Gesundheitsangelegenheiten Kreis Kleve), Andrea Huisman (Leitung BAG), Ruth Niessen (stellv. Leitung BAG), Sarah Gesthüsen (Kursleitung) und Dr. Tomas Weber (ärztlicher Fachprüfer).

„Wir müssen heute schon die Weichen stellen und unterschiedliche pflegerische Kompetenzen etablieren, um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung langfristig sicherzustellen“, erklärt Andrea Huisman. Das Ausbildungs- und Tätigkeitsprofil der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten sei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.

„Mit der einjährigen Basis-Ausbildung erreichen wir auch Interessenten, die wir bisher nicht erreicht haben“, so Huisman. Nach bestandenem Examen stehen den Assistenten Arbeitsfelder in stationären, ambulanten oder häuslichen Bereichen offen. Auch eine anschließende Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann an der BAG ist möglich.

Foto: KKLE