Grundschule bekommt einen Corona-Baum

Das aktuelle Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wird wohl in vielerlei Hinsicht als „außergewöhnlich“ in Erinnerung bleiben. Die Belastungen durch Schulschließungen, Distanz- und Wechselunterricht stellten nicht nur für die Schüler*innen und ihre Eltern, sondern auch für das Lehrpersonal der städtischen katholischen Grundschule in Wetten eine große Herausforderung dar.

Das Engagement der Mitarbeitenden an „ihrer“ Schule haben die Elternvertreter*innen der Schulkonferenz daher im Namen aller Kinder und Eltern nun mit einer Überraschung gewürdigt. Sie haben einen „Corona-Baum“ gepflanzt, eine Plakette weist auf die eineinhalb Schuljahre in der Pandemie hin und enthält eine Danksagung an die Belegschaft.

Die Situation gut gemeistert

„Die Pandemie hat uns als Eltern vor eine riesige Herausforderung gestellt. Plötzlich brachen Betreuungsstrukturen weg, Home-Schooling und Home-Office dominierten den Alltag. Und für die Kinder fehlte von heute auf morgen ihre gewohnte Struktur“, sagt Andreas Bachmann, Vorsitzender der Schulpflegschaft. „In den Medien konnte man von Kindern lesen, die in dieser Zeit den Kontakt zu ihren Lehrern verloren haben und von Eltern, die sich mit allem allein gelassen und schlecht informiert fühlten. Bei uns an der Schule haben wir dies überhaupt nicht so empfunden. Und dies ist in erster Linie dem durch die Bank tollen Personal zu verdanken“, sagt Bachmann.

Ob die schnelle Einarbeitung in das Lehren mit digitalen Medien für einen möglichst guten Distanzunterricht, das „Fingerspitzengefühl“ beim behutsamen Heranführern der Kinder an neue Vorgaben wie das Masketragen, Reihentestungen oder das Eingehen auf die individuellen Herausforderungen in den zum Teil stark belasteten Familien, das Engagement der Lehrkräfte ging nach dem Empfinden der Elternvertretung über das eigentliche „Muss“ hinaus. Auch die Mitarbeitenden der OGS, die während der Schulschließungen und im Wechselunterricht die Notbetreuung organisierten, haben sich nach Ansicht der Elternvertretung überdurchschnittlich eingebracht, um die Familien zu unterstützen.

„Ein besonderer Dank gilt zudem Schulleiterin Anna Molderings“, betont Bachmann. „Sie hat auch bei sehr kurzfristig vom Ministerium bekanntgegebenen Änderungen stets einen kühlen Kopf bewahrt, ihr Kollegium motiviert und die Eltern immer sehr zeitnah und sachlich über die dynamische Situation an den Schulen und die Umsetzung neuer Maßnahmen informiert.“ Aufgrund all dieser Punkte hat die Elternvertretung überlegt, wie man sich zum Schuljahresende angemessen beim Schulpersonal bedanken kann. So entstand die Idee des „Corona-Baums“.

Gestärkt aus der Pandemie

Der auf dem Schulhof gepflanzte Baum soll dabei als Symbol für das Leben stehen. „Auch wenn man im Leben, wie ein Baum, mal einen Sturm überstehen muss, geht man aus jeder Unwegsamkeit letztendlich gestärkt und durch noch mehr Wurzelwerk gefestigt heraus. Das durch die Schulpflegschaft angebrachte Schild mit einem passenden Zitat und einer Widmung soll Schülerinnen, Schüler, Eltern und Schulpersonal noch viele Jahre an die ‚stürmische Situation‘ in der Pandemie erinnern“, erklären die Elternvertreter*innen.

Dem Lehrpersonal wurde vorab nichts von der Aktion verraten. Der Baum steht zwar schon seit Kurzem an seinem Platz, von der Überraschung der Elternschaft sollen die Mitarbeitenden aber erst durch das Schild und aus den Medien erfahren.

„Wir hoffen, dass uns die Überraschung glückt und wir so unseren Dank an alle gebührend ausdrücken können. Vielen Dank an die Lehrkräfte Sabine Kowalski, Amelie Boersma, Natalie Leisten, Marco Hegmann, Franziska Streck und Anne Valentin; das OGS-Personal Nicole Arians, Maggy Heyer, Ina Ambrogi, Jana Wüstkamp und Illirjan Picari sowie an die Schulleiterin Anna Molderings und ihre Sekretariatsunterstützung Ute Hahnen.“

Ein Dank der Schulpflegschaft geht außerdem an Hausmeister Stefan Hornbergs, der bei der Umsetzung der Aktion tatkräftig unterstützt hat.