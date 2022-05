Freibad öffnet am 1. Juni wieder

Nach den inzwischen abgeschlossenen Bauarbeiten im Kevelaerer Freibad kann die Badesaison 2022 auch in der Wallfahrtsstadt nun endlich starten. Am Mittwoch, 1. Juni, öffnet das Freibad an der Dondertstraße wieder seine Pforten.

Die Einrichtung ist dann täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann die Stadt Kevelaer die Öffnungszeiten auf die Zeit von 10 bis 14 Uhr beschränken. In diesem Jahr wird das Freibad dienstags von 10 bis 20 Uhr verlässlich bei (fast) jeder Wetterlage geöffnet sein. Für die Besucher*innen sind derzeit keine coronabedingten Einschränkungen für den Besuch des Freibades zu beachten.

Unter Tel. 02832/122-999 werden die Öffnungszeiten tagesaktuell angesagt. Auch über Änderungen im Tagesverlauf, z.B. durch Witterungseinflüsse wird auf diese Weise informiert. Über die Facebook-Seite „Wallfahrtsstadt Kevelaer – Freibad“ können ebenfalls aktuelle Informationen abgerufen werden. Für weitere Informationen und Fragen sind die Mitarbeitenden des Freibades unter Tel. 02832/122-998 zu erreichen.

Für Fragen rund um die Mitgliedschaft im Bäderverein Kevelaer e.V. stehen bis zum 16. Juli Vorstandsmitglieder jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr persönlich als Ansprechpartner*innen im Freibad zur Verfügung.