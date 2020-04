Bereits vor einigen Wochen merkten Renate und Thomas Schatorjé in ihrem Kevelaerer Reiseunternehmen einen Corona-bedingten Buchungsrückgang. Anfang März dann kam der Betrieb zum Erliegen und der Arbeitsalltag besteht seitdem vor allem aus dem Bearbeiten von Stornierungen. Nachdem immer mehr Länder mit der Zeit ihre Grenzen geschlossen haben, gilt nun seit dem 3. April eine weltweite Reisewarnung. „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland wird bis mindestens Ende April 2020 gewarnt, da mit starken und weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist“, heißt es von Seiten des Auswärtigen Amtes. Wir haben nachgefragt, wie es Kevelaerer Reiseunternehmen in der aktuellen Situation ergeht.