Firmengründung in der Krise

„Die Naturreise“, dahinter stehen Sabrina und Stephan Martens aus Kevelaer. Spezialität der beiden sind Naturreisen und ornithologische Reisen in Europa und Lateinamerika, die sie mit eigener Konzeption, eigener Reiseleitungen und Abwicklung vom Hotel und Auto bis Flug bieten. Kein großer Konzern steht hinter den beiden Einzelunternehmern, sondern jeder Anrufer oder Reiseinteressent spricht direkt mit dem Firmeninhaber und Reiseleiter.

„Es freut uns, dass wir solche Unternehmer, wie ‚Die Naturreise‘, die mit Erfahrung, Herzblut und viel persönlichem Einsatz ihr Unternehmen führen, in Kevelaer haben“, sagt Tobias Nelke, von der Wirtschaftsförderung Kevelaer. Seit vielen Jahren führt das Reiseleiterpaar (bis 2019 noch mit der Vorgängerfirma) Naturfreunde in Kleingruppen durch Costa Rica. Zumeist halten sie sich dann zwischen November und März in Mittelamerika auf und betreuen so gleichzeitig ihre Individualkunden, die zum Beispiel mit einem Mietwagen und nach „Maßanfertigung“ der Tour in der Region unterwegs sind. Regelmäßige Neuerungen wie der „WhatsApp-Support“ der beiden Naturspezialisten kommen bei den Reisenden gut an. Der Reisegast ist so nie alleine und ständig eng begleitet.

Neue Reisen in Europa

Relativ jung sind die „Naturreisen Europa“ des Duos. Sie folgen ebenfalls dem bewährten Konzept wie in Mittelamerika mit kleinen Gruppen von vier bis sieben Naturinteressierten und eigener Reiseleitung – fast wie eine private Gruppe. Neu im Angebot des Unternehmens in Europa sind unter anderem: eine Naturreise Nordspanien, eine Naturreise Extremadura und La Mancha (ebenfalls Spanien) und eine Naturreise in den Niederlanden. Alle mit ornithologischen Schwerpunkten.

In den Zeiträumen der Rundreisen halten sich Sabrina und Stephan Martens zumeist in den Zielländern auf, leben und arbeiten vom mobilen Büro aus und haben Gelegenheit, ihre Landeskenntnisse weiter zu vertiefen. Ganz neu, und nun eine Reaktion auf die aktuelle Krise, werden gerade zwei weitere Naturreisen in Europa entwickelt – ebenfalls mit eigener Reiseleitung und Kleingruppen. Eine Naturreise Österreich (unter anderem mit dem Vogelparadies Neusiedler See) und eine weitere Tour von Süddeutschland über die französische Camargue, die Pyrenäen bis zum Ebrodelta in Spanien, um Geier und Flamingos beobachten zu können.

Weitere Informationen über Naturreisen mit Stephan und Sabrina finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens unter www.dienaturreise.de.