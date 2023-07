Die Geschichte des Airport Weeze hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Judith Tonissen aus Bemmel bei Nijmegen kam als 30.000.000. Fluggast mit Ryanair aus Malaga. Sie und ihr Begleiter wurden von den Vertretern des Flughafens, des Handlingsagenten „Serve2fly“ und der Ryanair in Weeze besonders herzlich begrüßt.

„Dass wir bereits 30 Millionen Fluggäste bei uns begrüßen konnten, zeigt die hohe Akzeptanz unseres Flughafens. Unsere Kunden schätzen die Vorteile eines stressfreien und gut erreichbaren Airports und natürlich das attraktive Flugangebot der Ryanair und der weiteren Airlines“, sagt Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer am Airport Weeze.

Fluggutschein

Judith Tonnissen wurde vom Flughafen-Chef und den Airport – Teams gleich am Flugzeug überrascht. Annika Ledeboer, Marketing Managerin von Ryanair, gratulierte zudem mit einem Gutschein für zwei Personen für einen Flug ab Weeze. Auswahl gibt es reichlich, Ryanair bietet in diesem Sommer allein 35 der 40 Flugziele ab Weeze an.

„Wir freuen uns über 30 Millionen Passagiere am Flughafen Weeze und darüber, dass Ryanair den 30-millionsten Passagier, Judith Tonissen, befördert hat, die auf unserer beliebten Malaga-Strecke in Weeze ankam – nur eine der 35 Strecken, die wir im Rahmen unseres 2023 Weeze Sommerflugplans anbieten.

Ryanair fliegt den Flughafen Weeze seit 2003 an, und unser Sommerflugplan 2023 bietet den Ryanair-Kunden in diesem Sommer nicht nur eine unschlagbare Auswahl an sonnigen Hotspots und spannenden europäischen Städtereisezielen, sondern fördert auch weiterhin die wichtige regionale Entwicklung durch die Unterstützung von mehr als 1.200 lokalen Arbeitsplätzen und die Bereitstellung einer noch besseren Anbindung an Europa und seine Millionen von Urlaubern.“

Der Airport Weeze begann am 1. Mai 2003 als ziviler Flughafen. Im ersten Betriebsjahr starteten und landeten rund 200.000 Fluggäste. Als die irische Low-Cost-Airline Ryanair 2007 mehrere Jets in Weeze stationierte, zogen die Passagierzahlen rasant an. Schon 2008 knackte der Flughafen erstmals innerhalb eines Jahres die Millionengrenze. Im Januar 2011 landete bereits der 10-Millionste Fluggast in Weeze, im Mai 2013 kam der 15-Millionste Kunde und nur zwei Jahre später wurde die 20-Millionen-Marke übersprungen.