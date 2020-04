Betrachtet man die an unterschiedlichen Stellen von unterschiedlichen Organisationen oder Behörden veröffentlichten Fallzahlen zu den an Covid-19 Erkrankten, fällt immer wieder auf, dass sich die Zahlen teils deutlich voneinander unterscheiden. Das ließ sich auch an den Kevelaer und den Kreis Kleve betreffenden Zahlen in dieser Woche mehrfach ablesen. Das Kevelaerer Blatt versuchte herauszufinden, wie es zu den teils erheblichen Abweichungen kommt.

Einerseits liegt dies am Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es kommt immer wieder vor, dass...