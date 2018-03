Seit über 25 Jahren berät Lothar Teeuwsen als einer von zehn Versichertenberatern im Kreis die Menschen in Sachen „Rente“. Der Versicherungskaufmann und vierfache Familienvater wurde jetzt in Berlin von der Vertreterversammlung der deutschen Rentenversicherung in Berlin für weitere sechs Jahre in das Ehrenamt gewählt. Das KB sprach mit dem 57-Jährigen über seine Arbeit und die verschiedenen Aspekte von „Rente un…



Seit über 25 Jahren berät Lothar Teeuwsen als einer von zehn Versichertenberatern im Kreis die Menschen in Sachen „Rente“. Der Versicherungskaufmann und vierfache Familienvater wurde jetzt in Berlin von der Vertreterversammlung der deutschen Rentenversicherung in Berlin für weitere sechs Jahre in das Ehrenamt gewählt. Das KB sprach mit dem 57-Jährigen über seine Arbeit und die verschiedenen Aspekte von „Rente und Vorsorge“.

KB: Wie sind Sie an diese Aufgabe gekommen?Lothar Teeuwsen: Ich war ja von 1975 bis 1978 bei der Deutschen Rentenversicherung tätig. Nach meinem Wechsel zur Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK wurde es mir als Ehrenamt angetragen. Es war damals ein Service der DAK, dass die Leute mit Rentensachen kommen. Ich hatte ja den Background. Das war 1991, und seitdem bin ich ununterbrochen Berater.

Wie und wo finden diese Beratungen statt?LT: Das sind so in der Woche acht bis zehn Stunden. Ich berate hier zu Hause freitags von 16 bis 20 Uhr. Hinzu kommt als Service für meinen Arbeitgeber monatlich an einem Freitag eine Beratung für den Arbeitgeber in der Debeka-Geschäftsstelle. Der Termin wird auch in der Zeitung veröffentlicht und ist dann für zwei Monate ausgebucht. Da ich im Außendienst arbeite, kann ich das gut in den Arbeitsalltag integrieren.

Wie kommt der Kontakt mi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.