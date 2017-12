Im „Schauplatz“ an der Busmannstraße sah sich Tina Maria Haßendt kurz vor Weihnachten noch mal um. „Für meine Schwester kaufe ich hier noch ein schönes Geschenk“, sagte die 36-jährige Kevelaererin und ließ sich von Inhaberin Anja Hummler das Präsent in die Tasche packen. Die ist bereits in gelassener Erwartung der Kunden, die auf den letzten Drücker zu ihr kommen werden…