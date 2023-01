Neues Jahr mit neuen und alten Events

Das Jahr 2023 ist gerade einmal zwei Wochen alt und das Kevelaer Marketing befindet sich bereits motiviert und mit neuem Elan in den Vorbereitungen für die Events in diesem Jahr. Die Kevelaerer Bevölkerung und Gäste dürfen sich auf altbekannte Highlights, aber auch auf neue Formate freuen. „Wir schauen mit viel Vorfreude auf ein ereignisreiches 2023 und haben viele spannende Projekte und Events vor uns“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Karneval, Festival, Lichtevent und Contest

Direkt zu Beginn des Jahres im Frühling warten mehrere neue Veranstaltungsformate in Kevelaer. Für die richtige Karnevalsstimmung sorgt am 16. Februar erstmalig im Konzert- und Bühnenhaus „KevelaerBEATZ-Karnevalsedition“. Einlass ist ab 16 Jahren und der Eintritt beträgt 5 Euro.

Auch im März verwandelt sich dank des neuen Events „Amphoria“, organisiert von „Herr Lehmann“-Gastronom Michael Schmidt mit Unterstützung des Kevelaer Marketing, am 4. März das Bühnenhaus in ein Festivalgelände (das KB berichtete).

Fans des „Brunnenleuchtens“ können sich dann schon mal den 24. März im Kalender markieren, hier werden wieder zahlreiche Brunnen in der Innenstadt illuminiert und für musikalische Darbietungen ist ebenfalls gesorgt.

Der „Brocante-Markt“ mit verkaufsoffenem Sonntag lädt am 16. April zum Stöbern und einem gemütlichen Bummel durch die Kevelaerer City ein.

Erstmalig wird am 29. und 30. April der Tanz-Contest „King of Stage Kevelaer“ im Konzert- und Bühnenhaus ausgerichtet, bei dem sich nicht nur Einzeltänzerinnen und -tänzer, sondern auch Crews bewerben können (das KB berichtete).

Kunst, Musik und Unterhaltung

Auch in diesem Jahr organisiert der Verein „wirKsam e.V.“ wieder die beliebte „Landpartie am Niederrhein“, die am 10. und 11. sowie am 17. und 18. Juni zu Kunst, Kultur und Kulinarischem an verschiedenen Ausstellungsorten rund um Kevelaer einlädt.

Geburtstag wird am 24. Juni im Solegarten St. Jakob unter dem Motto „So klingt der Solegarten“ mit musikalischen Akustik-Darbietungen in Kooperation mit der „Rockschule“ gefeiert.

Am 2. Juli heißt es wieder: Rauf aufs Rad! Denn der „Niederrheinische Radwandertag“ findet wieder statt und motiviert zu einer ausgiebigen Radtour.

Das „Kevelaerer Heißluftballon-Festival“ am 7. und 8. Juli hält wieder für Klein und Groß ein buntes Ballonwochenende im Solegarten St. Jakob bereit.

Vom 17. Juli bis 4. August dürfen sich Kevelaererinnen und Kevelaerer sowie Auswärtige wieder auf das kostenfreie Sport- und Entspannungsangebot der „Atempause“ freuen. Als Abschluss kommen Kinofans beim traditionellen Open-Air-Kino direkt neben dem Gradierwerk auf ihre Kosten.

Das erstmalig stattfindende „Sofa-Konzert im Solegarten“ in Zusammenarbeit mit der „Rockschule“ hält am 23. September abwechslungsreiche Auftritte bereit.

Auf eine Radtour lädt die „Kulinarische Höfetour“ am 29. und 30. September rund um Kevelaer zu den beteiligten Höfen ein.

Badespaß für Vierbeiner gibt es wieder beim „Hundeschwimmen“ im Freibad am 1. Samstag nach Ende der Freibadsaison.

Das besondere Event mit 3D-Videoprojektion „Kevelaer im Licht“ lädt erneut am 3. und 4. November in die Innenstadt und die St. Antonius-Kirche ein.

Weihnachtsvorfreude, Programm und Mystisches

Vom 25. November bis zum 17. Dezember können sich die Gäste auch in diesem Jahr auf den „Kevelaerer Krippenmarkt“ im Herzen der Stadt zum Besuch der lebendigen Krippe, der Gastro-Meile sowie den Ausstellerinnen und Ausstellern auf dem Markt freuen. Im Rahmen des Bühnenprogramms findet zudem am 2. Dezember „KevelaerBEATZ Krippenmarkt-Edition“ mit lokalen DJs statt.

Zu einem verkaufsoffenen Sonntag zum Jahresabschluss mit Märchenerzählern, Zauberern und einer Feuershow lädt am 10. Dezember die Veranstaltung „Zauberhaftes Kevelaer“ ein.

Veranstaltungskalender

Auf der Website www.kevelaer-tourismus.de können sich Interessierte durch den Veranstaltungskalender klicken und sich somit einen Überblick über Aktionen und Events des Kevelaer Marketing verschaffen. Fremdveranstalter haben außerdem die Möglichkeit, auf der Website ihre Veranstaltungen zu melden.