San Hejmo Festival feiert Premiere am Airport Weeze

Viele Festival-Fans sehnen den Sommer 2022 bereits herbei: endlich wieder gemeinsam bei guter Musik und entspannter Stimmung fernab des Alltags gemeinsam feiern. Genau dieses so vermisste Gefühl bekommt am 20. August 2022 am Niederrhein ein neues Zuhause und das bevölkerungsreichste Bundesland damit sein erstes Showkonzept-Festival für Livemusik.

Das „San Hejmo Festival“ ist das neueste Projekt von den kreativen Festivalprofis der „Next Events Gruppe“ aus Weeze, die mit Parookaville bereits eines der wichtigsten Musik-Megaevents in Europa geschaffen haben. Für ihre zweite Festivalkreation hat sich das Team erneut das einzigartige Gelände am Airport Weeze gesichert. Mit seinen Bunkern, Sheltern, Wald- und Freiflächen ist der ehemalige Militärflughafen die perfekte Basis für das brandneue Livemusik-Konzeptfestival.

„San Hejmo“ ist angelehnt an Esperanto und bedeutet übersetzt „Heiliges Zuhause“. Die weltweite Plansprache Esperanto wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, um losgelöst von Konventionen und Grenzen alle Menschen zu verbinden. San Hejmo ist für das Festival damit Name und Motto zugleich.

Urban Art und Streetfood

Das Herzstück des Events wird ein ausgefeiltes Kreativkonzept, das weit über die bekannten Live-Musikfestivals hinausreicht. Die Besucher*innen erwartet ein einzigartiger Ort voller Musik und positiver Stimmung, die es zu entdecken und erleben gilt. Die Gäste tauchen in eine eigene Welt ein, die ihnen inspirierende „Urban Art“ und handgemachtes Streetfood ebenso bietet wie ekstatische Feierei und Gänsehaut-Konzerte ihrer Lieblingskünstler*innen.

Das Line-Up auf der eigens für San Hejmo designten Mainstage sowie mehreren Genre-Stages versammelt angesagte Acts aus Pop, HipHop, Elektro, 90er und Party. Diese Musik-Hotspots werden in den liebevoll gestalteten Festival-Bereich eingebettet. Die ersten fünf Künstler*innen inklusive Headliner*innen werden am 12. November 2021 bekanntgegeben. Zur Premiere am 20. August 2022 startet das San Hejmo Festival eintägig (Öffnungszeiten: 13 bis 1 Uhr) und ohne Camping für rund 25.000 Besucher*innen.

Das Musik- und Kulturfestival ist für alle ab 16 Jahren geöffnet. Für die schnellsten Ticketbestellungen gab es ein limitiertes Kontingent an Blind Tickets für 59 Euro. Die ebenfalls limitierten Early Bird Tickets kosten im Anschluss 75 Euro, danach beträgt der reguläre Ticketpreis 89 Euro.