Plötzlich war das Angebot da

Seit fünf Wochen wird in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Campus“ an der Amsterdamer Straße in Kevelaer renoviert. Den neugierigen Blicken vieler Bürger*innen dürfte nicht entgangen sein, dass dort etwas Neues entsteht. Schon beim Vorbeigehen fällt die umgestaltete Fassade und das neu angebrachte Schild mit der Aufschrift „Zur Quelle“ ins Sichtfeld. Für genau diesen Namen haben sich Dorota Lakoma und ihr Lebensgefährte Hans-Gerd Vos entschieden. Die Kevelaererin wird das Lokal künftig betreiben - mit tatkräftiger Unterstützung ihres Freundes. Erfahrungen im Gastronomiebereich hat Lakoma vor allem im vergangenen Jahr gesammelt. Denn erst im Oktober 2019 hatte sie die „Hubertusquelle“ übernommen.