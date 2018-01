Kevelaer. Spannungsgeladene Musik, die Schützin das Gewehr im Anschlag, schnelle Schnitte in die Halle – mit dem Trailer für das Event 2018 blickte die SSG Kevelaer auch auf die Premiere der Live-Übertragung von vor einem Jahr zurück. „Der Trailer wurde bereits 11.000 mal über Facebook und den Deutschen Schützenbund angeklickt“, erklärte der Organisator des Großevents, Georg Joosten, und verwies auf weitere 20 000 Zugriffe über soziale Medien. Und für das Gewinnspiel im Zusammenhang mit dem Event am 13. und 14. Januar gebe es bereits jetzt an die 1000 Teilnehmer.