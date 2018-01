Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat sich am Freitag, 29. Dezember 2017, gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Eine 31-jährige Radfahrerin aus Kevelaer war auf dem Radweg im Kreisverkehr an der Bundesstraße 9, Kölner Straße/Wettener Straße, unterwegs. Ein 43-jähriger Mann aus Kevelaer fuhr in einem Citroen Jumper auf der B9 in Richtung Geldern. Als er in den Kreisverkehr einfahren wollte, stieß er mit der von links kommenden Radfahrerin zusammen. Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.