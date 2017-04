Teambuilding bei der SSG Kevelaer

Die Sportler der Schießsport-Gemeinschaft Kevelaer (SSG) haben schweißtreibende Wochen hinter sich. Zwischen zwei großen internationalen Wettkämpfen und vor der Landesmeisterschaft wurden einige Schützen bei Sondertrainingseinheiten stark gefördert. Als Coaches fungierten die beiden international erfahrenen Schießsport-Stars Milenko Sebic (Serbien) und seine Frau Alina Sebic (Russland).

Nicht nur am heimischen Schießstand wurden bis zu sieben Stunden am Tag abwechselnd mit dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber-Gewehr geübt, sondern es gab auch zwei Fahrten zu Leistungsstützpunkten in Hannover und Dortmund. „Das war mal was ganz anderes von so starken und leistungsorientierten Sportlern trainiert zu werden. Die Trainingseinheiten waren streng, aber wir haben viel gelernt, einiges umgestellt und intensiviert. Nebenbei konnten wir unsere Englischkenntnisse verbessern“, wusste die Jungschützin Alison Bollen von den letzten vier Wochen zu berichten. Auch Milenko Sebic ist begeistert von dem Potenzial in Kevelaer: „Die Jungschützen haben sehr schnell begriffen, worum es geht, und haben gut mitgearbeitet, das Unterrichten hat uns sehr viel Spaß gemacht.“ Auch die Schützen der ersten Bundesligamannschaft nahmen das neue Trainingsangebot gerne an und verbesserten hier und da ihren Schnitt. Die Chemie stimmte, umso erfreulicher, dass Milenko Sebic nun offiziell zugestimmt hat, ab der nächsten Bundesliga-Saison als Trainer für die erste Bundesliga-Mannschaft der SSG-Tiger aufzutreten. Eine große Entlastung für Rudi Joosten, der mit seinen jahrelangen Erfahrungen in der Bundesliga weiterhin zum Betreuerteam gehören wird.

Zum Abschluss der intensiven Wochen wurde eine Teambuilding-Maßnahme organisiert. Der Verein lud Schützen, Vorstandsmitglieder und Betreuer zu dem Outdoor-„Get together“ ein. Bei trockenem Wetter wurde im Tippidorf beim Schloss Walbeck mit einfachen Spielen die Zusammenarbeit und das Verständnis füreinander gestärkt. Ganz nach dem SSG-Motto „Gemeinsam sind wir stark“ wurden alle Aktivitäten erfolgreich und mit viel Spaß absolviert.

Die nächsten Wettkämpfe und Meisterschaften stehen vor der Türe, mit dem frisch gestärktem Team sollte die SSG weiterhin sportlich erfolgreich aufgestellt sein.