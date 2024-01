Auf der Jagd nach dem fünften Meistertitel

Ein neuer Vereinsrekord von 1990 Ringen, den höchsten Ligadurchschnitt von 1983,9 Ringen, mehrere 400 Ringe-Ergebnisse im Team und Schützen, die einschließlich der Reserve auf höchstem Niveau punkten. Trainer Simon Janssen könnte rundum zufrieden sein. Wäre da nicht die Niederlage gegen den Aufsteiger Müllenborn gewesen. Statt auf Platz eins stehen die Marienstädter somit auf Platz 3, haben das Finale zwar vor Augen, aber noch nicht sicher. Daher müssen die Schützen der SSG beim Heimkampf am 6./7. Januar in der Zweifachturnhalle ihre Wettkämpfe gewinnen, um sicher das Bundesligafinale Anfang Februar in Neu-Ulm zu erreichen. Die Zuschauer freut es, denn somit ist Spannung beim Abschluss der Bundesligavorrunde in Kevelaer garantiert.

Toller Teamgeist

„Wir sind in die Saison viel besser gestartet als in den letzten Jahren. Alle Schützen schießen auf höchstem Niveau und es herrscht ein toller Teamgeist“, freut sich Trainer Simon Janssen. Dass der vierfache Bundesligameister dennoch nicht von der Spitze der Tabelle grüßt, ist für Janssen erklärbar. „Gegen die SSG können gerade die Underdogs befreit schießen. Verlieren sie, ist es eine eingeplante Niederlage. Gewinnt der Gegner, ist die Sensation perfekt. Davon lassen wir uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Wir wissen, was wir können, und versuchen, dieses Potential immer wieder abzurufen“, resümiert der jüngste Teamleiter der Bundesliga. Eine solche Sensation will das Bundesligateam der SSG beim Heimkampf in Kevelaer aber nicht zulassen. Schließlich wollen die Schützen den Meisterspiegel auch zum fünften Mal in Folge gewinnen. Und die bisherigen Saisonergebnisse lassen nur einen Schluss zu: Auch der Meistertitel 2024 führt nur über die SSG Kevelaer.

Dennoch müssen auch die Mannschaften aus Braunschweig und Kamen beim Heimkampf erst einmal geschlagen werden. „Wir werden die Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Und die Heimatmosphäre ist immer etwas Besonderes, aber der Druck wird dadurch nicht geringer“, gibt Simon Janssen zu bedenken. Somit sind auch die Wettkämpfe keine Selbstläufer und Kevelaer muss mindestens einen Sieg einfahren, um das Finale zu erreichen. Besser wären aber zwei hohe Siege, um vielleicht doch noch eine bessere Platzierung als Platz drei zu erreichen. Denn das Finale in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm wird in der ersten Runde über Kreuz ausgetragen. Das bedeutet, dass die Begegnungen der jeweils besten vier Teams der Bundesliga Nord und Süd wie folgt angesetzt werden: Erster Nord gegen Vierter Süd, Zweiter Nord gegen Dritter Süd und usw. Beim Heimkampf ist auch die derzeit wohl beste deutsche Gewehrschützin dabei. Anna Janssen wurde beim letzten Bundesligafinale zur „Schützin des Jahres“ ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung für die ambitionierte und sympathische Schützin, die sich gerade im Bundesligateam wohlfühlt und in der Bundesliga die Wettkampfhärte für die internationalen Wettbewerbe gewinnt. Das Abschlusstraining kann aufgrund von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen nicht auf dem Stand der SSG durchgeführt werden, sondern findet auf der Schießanlage der St. Hubertus-Gilde Keylaer statt. „Wir sind den Mitgliedern und dem Vorstand der St. Hubertus-Gilde sehr dankbar, dass wir ihre Anlage seit dem Sommer nutzen dürfen. Das ist gelebte Solidarität unter den Schützen, die wir zu schätzen wissen“, so Lambert Janshen, Vorsitzender der SSG Kevelaer.

Für den Heimkampf wird die Zweifachturnhalle im Sportzentrum Hüls wieder in eine Schießsportarena verwandelt. Hier wird Schießsport auf weltmeisterlichem Spitzenniveau geboten. Eingerahmt werden die Wettkämpfe durch Laserschießen für Jedermann, einem Kids-Cup im Laserschießen sowie einem hochwertigen Catering mit Kuchentafel. Dennoch ist der Eintritt frei. Statt des Eintrittsgeldes bitten die Schützen um eine Spende für die Jugendarbeit der SSG Kevelaer. Weitere Informationen unter: www.bundesliga-luftgewehr-kevelaer.de.

Programmablauf in der Zweifachturnhalle Sportzentrum Hüls

Samstag, 6. Januar:

Ab 12.00 Uhr: Freies Training

15.00 Uhr: SV Wieckenberg – Braunschweiger SG

16.30 Uhr: SV Gölzau – SV Petersberg

17.45 Uhr: Vorbereitung Wettkampf/Probeschießen

18.00 Uhr: SSG Kevelaer – SV Kamen

Sonntag, 7. Januar:

10.00 Uhr: SV Kamen – SV Gölzau

11.30 Uhr: SV Petersberg – SV Wieckenberg

12.45 Uhr: Vorbereitung Wettkampf/Probeschießen

13.00 Uhr: SSG Kevelaer – Braunschweiger SG.