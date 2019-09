Old Tiger startet bei der World Masters Meisterschaft

Hendrik Willems aus der Seniorenabteilung der SSG (Schießsport-Gemeinschaft) hat sich einen Startplatz bei der ersten World Masters Meisterschaft in Suhl erkämpft.

Er ist mit Leib und Seele ein Tiger. Das sagt Hendrik, genannt Henk Willems von sich selber. Der Luftgewehr- und Kleinkaliber-Auflage Schütze setzt sich nicht nur sportlich für seinen Verein an der Hüls ein: „Als Rentner habe ich ja jede Menge Zeit, wenn man mich braucht, bin ich da.“ Und bei den vielen Terminen die die SSG in einem Sportjahr stemmen muss, ist der ganze Verein auch sehr dankbar über die Hilfe, die insbesondere aus der Seniorenabteilung kommt.

Aus sportlicher Sicht ist der 72-Jährige ebenfalls ganz vorne dabei. Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft konnte er mit 315,5 Ringen die Bronzemedaille entgegennehmen. Seine persönliche Bestleistung erzielte er bei einem Turnier im Niederländischen Belfeld 2018. Dort schoss er mit dem Luftgewehr ein Ergebnis von 318,2 Ringen. Dazu kommen noch unzählige Gebiets- und Bezirksmeisterschaften bei denen er in den letzten Jahren ebenfalls Medaillen gewann. Ganz aktuell wurde er in der letzten Woche Bundesvizemeister.

„Zur SSG kam ich im August 2012. Die Brüder Gerd und Willi van Well haben mich dorthin zu einem Probeschießen eingeladen, seit dem bin ich Feuer und Flamme für den Sport und für den Verein, “ schwärmt der gebürtige Niederländer. Nach vielen Trainingseinheiten und Gewehrumrüstungen hat er es so weit geschafft, dass er fast bei jedem Trainingstag seine Bestleitung wieder toppen kann. „Darüber führe ich seit dem ersten Tag Buch. Das Buch habe ich immer noch, sehr interessant anzusehen wie die Leistungskurve nach oben ging“.

1969 kam der gelernte Metall-Flugzeugbauer nach Deutschland, lernte seine Frau Regina kennen und ging 2010 in Rente. Wenn er nicht an der Schießlinie steht, interessiert sich der rüstige Old Tiger für sportliche Autos und Motorräder. Des Weiteren kümmert er sich gerne um die Gartenanlage am SSG-Vereinshaus.

Am kommenden Dienstag geht es mit seiner Frau in Richtung Suhl. Die beiden verbringen ein paar erholsame Tage in der thüringischen Stadt, bevor es am Freitag, 13. September, für Henk Willems an den Start geht. Die Meisterschaft wird zum ersten Mal von der ISSF (International Shooting Sport Federation) ausgetragen und spricht zum Größten Teil die älteren Sportschützen an. So wird der Olympia–Goldmedaillengewinner von 1996, Christian Klees dort ebenfalls antreten.

Zuhause in Kevelaer werden die Vereinsmitglieder dem Old Tiger fest die Daumen drücken und senden ein „Gut Schuss“ in Richtung Suhl.