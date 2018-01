Franz Baaken, Achterhoeks ältester männlicher Einwohner, ist im Alter von 89 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben. In dem Haus, wo er am 7.7.1928 geboren wurde, schlief er ruhig am 2.1.2018 ein. Eine Würdigung des Verstorbenen ist in der nächsten Ausgabe des Kevelaerer Blattes zu lesen.