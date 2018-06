Sowohl Gregor Kauling als Wallfahrtsrektor als auch Bürgermeister Dominik Pichler freuten sich über den regen Zuspruch im vollbesetzten Petrus-Canisius-Haus.

„Das zeigt, dass das Ihnen ein Herzensanliegen ist wie uns allen“, erinnerte Pichler an den bescheidenen Start vor ein paar Monaten im Petrus-Canisius-Haus. „So können wir in einen regen Austausch miteinander einsteigen“, unterstrich Kauling.

„So stelle ich mir Bürgerbeteiligung vor“, ging Pichler in seinem Eingangsstatement nochmal auf den Sinn der ganzen Aktion ein. „Warum unterhalten wir uns über die drei Plätze? Ist doch schön hier“, ging er auf die Perspektive der Erneuerung ein, die auch mit den Förderungen für die bessere Barrierefreiheit zu verbinden ist.

Und er rekapitulierte die Entwicklung vom „ersten spärlich besetzten Workshop“ im Januar mit dem Planungsbüro bis zu dem Projektbeirat, wo Pichler von dem „einhelligen Votum“ von Verwaltung und Politik sprach, dass die Bäume am Luxemburger und am Kapellenplatz möglichst erhalten werden sollen.

„Es ist mir unverständich, dass soviel Wirbel in den sozialen Medien gemacht wurde, weil das Ergebnis dort so eindeutig war und der Eindruck vermittelt wurde, es wäre nicht so gewesen. Die Fraktionsvorsitzenden haben alle gesagt, was sie davon halten“, entgegnete er einem von einem Bürger dazu erhobenen Widerspruch. „Dann hätten sie besser aufpassen müssen. Dass sie das ander…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Ringen um die Zukunft der Plätze 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by