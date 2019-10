Skatepark wird teurer und Schule wird umgebaut

Mit vier großen Themen (drittes beitragsfreies Kita-Jahr, Skatepark, Umbau Virginia-Satir-Schule, Elternbefragung in Kitas) befasste sich die Tagesordnung der vergangenen Sitzung des Kevelaerer Jugendhilfeausschusses.

Zunächst war der Antrag der SPD-Fraktion Thema, in dem sie beantragten, „zu prüfen, ob eine Einführung eines dritten beitragsfreien Kita-Jahres für unsere Stadt möglich ist und welche zusätzlichen Kosten damit auf den städtischen Haushalt zukämen.“ Ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr möchte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einführen. Das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) soll am 1. August 2020 in Kraft treten. Tritt die Gesetzesänderung in Kraft, hätte der städtische Haushalt im Jahr 2020 Mindereinnahmen von 31.437,98 Euro. Würde ein drittes beitragsfreies Jahr eingeführt werden...