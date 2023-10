Situation des Einzelhandels im Fokus

Der Landtagsabgeordnete Stephan Wolters besuchte das Modehaus Kaenders in Kevelaer. Im Rahmen seines Besuchs führte er ein ausführliches Gespräch mit dem Inhaber und Geschäftsführer, Markus Kaenders, um die aktuelle Situation des Einzelhandels in ländlich strukturierten Gemeinden zu erörtern.

Markus Kaenders betonte die großen Chancen, die der Einzelhandel in ländlichen Gebieten bietet. „Gerade im ländlichen Raum, als Gegenpart zu den großen Zentren, gibt es enormes Potenzial für den Einzelhandel. Jedoch müssen wir den Mut haben, diese Chancen zu ergreifen,“ erklärte er und berichtet, dass die Erträge bei ihm aktuell sogar über den Zeiten vor Corona liegen. „Neben funktionierenden Handelskonzepten ist erfolgreicher Einzelhandel in unseren Städten abhängig von einer passenden Infrastruktur, die bis in die Innenstädte hineinreicht, sowie ausreichende Parkmöglichkeiten für unsere Kunden.“

Während des Gesprächs tauschten sich Wolters und Kaenders auch über die Herausforderungen bei der Suche nach Auszubildenden aus. Die Attraktivität der Einzelhandelsbranche als Arbeitgeber war ein zentrales Thema. „Vielen jungen Menschen sind die attraktiven Ausbildungs- und Karrierechancen im Handel und insbesondere im Modehandel gar nicht bekannt“, wirbt Kaenders für seine Branche. Stephan Wolters zeigte sich interessiert an den Anliegen und Herausforderungen des Modehauses Kaenders und der gesamten Branche.

„Es ist wichtig, den Einzelhandel zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für sein Wachstum zu schaffen. Dazu gehören nicht nur die Verbesserung der Infrastruktur, sondern auch die Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten und die Steigerung der Attraktivität der Branche für junge Menschen“, betonte Wolters.