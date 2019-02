Ganz märchenhaft präsentierte sich beim Singspiel „Peterchens Mondfahrt“ schon die äußere Kulisse in Winnekendonk. Fröhlich plaudernde Erwachsene nahmen bei frühlingshaften Temperaturen mitten im Februar noch Kuchen nach Hause mit und die Kinder bewunderten die mit hundertfachen lila Krokussen aufblühenden Wiesen rund um das Pfarrheim und trugen auch manchen Strauß in Händen. Nach drei ausverkauften Vorführungen war auch das KB am sonntäglichen Spätnachmittag bei der letzten Darbietung des Singspiels.