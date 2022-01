Alte Gemäuer am Kapellenplatz freigelegt

Ende Oktober des vergangenen Jahres begannen die umfangreichen Bauarbeiten zur Umgestaltung des Kapellenplatzes. Im Rahmen der Erweiterungsmaßnahmen an den Versorgungsleitungen wurden bei den Bauarbeiten in Höhe Forum Pax Christi/Petrus-Canisius-Haus überraschend Mauern im Untergrund freigelegt.

Worum es sich bei den Überresten ehemaliger Gebäude handelt, soll jetzt zunächst vom Amt für Bodendenkmalpflege untersucht werden, so Norbert de Ryck von den zuständigen Stadtwerken in Kevelaer. Mit einem konkreten Ergebnis wird noch in dieser Woche gerechnet. Erst dann lässt sich unter anderem auch der weitere Verlauf der Projektmaßnahme darstellen.