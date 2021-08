Jetzt für Klimaschutzpreis bewerben

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und das Energieunternehmen Westenergie loben in diesem Jahr gemeinsam den Westenergie Klimaschutzpreis aus. Bürger*innen, Vereine, Institutionen und Firmen können sich bis zum 15. September 2021 mit ihren Ideen und Projekten rund um Klima‐ und Umweltschutz bewerben. Die Jury honoriert die drei besten Projekte mit insgesamt 2.500 Euro.

„Ich freue mich darauf zu sehen, wie viele kreative Ideen es in Kevelaer rund um den Schutz von Klima und Umwelt gibt, und dieses Engagement gemeinsam mit Westenergie auszeichnen zu können. Deshalb rufe ich alle Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen auf“, sagt die Kevelaerer Klimaschutzmanagerin Lea Heuvelmann.

Dirk Krämer, Kommunalmanager bei Westenergie, ergänzt: „Mit dem Westenergie Klimaschutzpreis fördern wir Bewusstsein und Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und können dadurch vor Ort dafür werben, sich ebenfalls für den Umweltschutz stark zu machen. Wir freuen uns auf die tollen Ideen und Projekte, die in den Städten und Gemeinden umgesetzt werden. Die eingereichten Aktivitäten können noch in der Planung, gerade in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein.“

Die Gewinner*innen ermittelt eine Jury aus Vertreter*innen der Stadt Kevelaer und von Westenergie. Voraussetzung ist, dass das Projekt dem Allgemeinwohl dient. Was einen weiteren Anreiz bieten könnte: Keiner der Bewerber*innen geht leer aus. Erhält ein*e Bewerber*in keine Auszeichnung, gibt es einen Sachpreis.

Bewerbung bis 15. September per Post oder Mail

Bewerber*innen können eine kurze Beschreibung ihres Projekts bis zum 15. September 2021 direkt per Post an das Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer) oder per Mail an lea.heuvelmann@kevelaer.de senden. Für Rückfragen steht Lea Heuvelmann gerne auch unter Tel. 02832 / 122‐740 zur Verfügung.