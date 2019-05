Pauli bewirtet weiter das Konzert- und Bühnenhaus

Die Konzession für die folgenden fünf Jahre geht ab dem 1. Juli 2019 an „Gastronomiebetriebe Torsten Pauli“. Diesen Beschluss fasste der Rat der Stadt Kevelaer in seiner Sitzung am 21. Februar 2019. Der derzeitige Pächter wird damit ab Sommer als Konzessionär für die Bewirtung und Beköstigung der Gäste im Konzert- und Bühnenhaus verantwortlich. Pauli konnte sich im Bieterverfahren durchsetzen und erhielt den Zuschlag.

Veranstaltungsvielfalt als Kernkompetenz

Das Konzert- und Bühnenhaus gehört zu den ersten Adressen am Niederrhein für Theateraufführungen und Konzerte sowie Veranstaltungen aus dem Schul- und Vereinsleben. Auch Tagungen und Kongresse können in stilvoller Umgebung durchgeführt werden. Unternehmen und Veranstalter schätzen das außergewöhnliche Ambiente, die moderne Technik und den umfassenden Service durch das technische Mitarbeiterteam der Wallfahrtsstadt.

„Gastronomiebetriebe Torsten Pauli“ sind bereits seit 18 Jahren als Pächter des Objektes Vertragspartner. Dieser Vertrag war ausgelaufen und wurde nun durch die Auslobung eines Konzessionsvertrages den erforderlichen gesetzlichen Vertragsbedingungen angepasst. Konzessionsgeber und –nehmer verständigten sich durch den Vertrag auf eine neustrukturierte Zusammenarbeit.

Die Belegung und Bewirtschaftung des Hauses erfolgt über das Stadtmarketing. Eigene Veranstaltungen des Konzessionärs sind vertraglich möglich, bedürfen aber der vorherigen Absprache mit der Stadt als Betreiber.

Mit rund 300 Belegungstagen im Jahr meistert das Team des Konzert- und Bühnenhauses Tag für Tag die Herausforderung, Veranstalter und Besucher von der Qualität und der Dienstleistungsfähigkeit zu überzeugen. Zur Leistung der erfahrenen Mitarbeiter gehören die kompetente Beratung bei der Auswahl der passenden Räumlichkeit und Technik, die Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen und die professionelle Durchführung.

LED-Lichttechnik sorgt für Nachhaltigkeit

Die Stadt Kevelaer investierte im vergangenen Jahr erheblich in die Ausstattung der Immobilie: Eine neue Bestuhlung für Veranstaltungen bis zu 600 Personen lässt das Veranstaltungshaus im zeitgemäßen Ambiente erscheinen und bietet mannigfache Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Umstellung der Bühnenlichttechnik auf LED-Leuchtmittel bekam das Haus eine hochwertige und nachhaltige Ausstattung. Außerdem wurde ein neuer Beamer angeschafft. Weitere Neuanschaffungen im Foyer-Bereich und in der Außenanlage stehen bevor. Es dürfen sich nicht nur die Verantwortlichen der Wallfahrtsstadt, sondern auch der Konzessionär, stolz zeigen, eine in der Region einzigartige Veranstaltungsimmobilie zu haben.

Mit dem Abschluss des Konzessionsvertrages sind nunmehr für die Laufzeit von fünf Jahren die Weichen gestellt. „Der besonderen Herausforderung für einen Gastronom sind wir uns durchaus bewusst“, so die Verantwortlichen der Stadt. Die Ausrichtung des Hauses erfordert eine enge und zielorientierte Zusammenarbeit und setzt große Flexibilität aufgrund der unterschiedlichen Veranstaltungsformate und der Gegebenheiten der Immobilie voraus.

Pauli kann auf 18 Jahre Erfahrung als Gastronom des Hauses zurückblicken. Er kennt das Tagesgeschäft und weiß, auf welche Veränderungen er und sein Team sich einstellen müssen. Auf sein erweitertes Konzept für Bewirtung und Beköstigung dürfen sich die Besucher des Hauses ab Sommer 2019 freuen.