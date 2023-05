Am Kirmessamstag wurde die Festkette durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler feierlich an Paul Hellmanns übergeben Kevelaerer Großeinsatz am alten Rathaus

/ von Franz Geib

Die Festkettenübergabe am Kirmessamstag ist traditionell einer der Höhepunkte der Kevelaerer Kirmesfeierlichkeiten. Foto: Gesellige Vereine Kevelaer



Kaiserwetter für den neuen Festkettenträger: Als am vergangenen Samstag (20. Mai 2023) vor dem alten Rathaus der Stadt Kevelaer im Vorfeld der Kirmes traditionell die Übergabe der Festkette an den neuen Würdenträger Paul Hellmanns stattfand, herrschte nicht nur am Himmel eitel Sonnenschein, aber vor allem.

Schon lange vor dem Ereignis am frühen Morgen lag der rote Teppich falten- und fusselfrei auf den Stufen des alten im Jahr 1902 errichteten Gebäudes an der Marktstraße und warteten bereits die ersten Schaulustigen auf die Parade der Kevelaerer Gesellschaften. Kevelaers Ortsvorsteher Peter Hohl hatte bereits das morgendliche Wecken durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer miterlebt und freute sich nun auf mehr: „Das war schon richtig klasse!“

Und so langsam näherte sich das feierliche Geleit der Abordnungen der 14 geselligen Vereine, angeführt von der in traditonellen Uniformen gekleideten Wache des künftigen Festkettenträgers, dem Ort des Zeremoniells, und waren die Töne des Spielsmannszuges immer lauter zu vernehmen, bis die Parade unter den Klängen eines Radetzky-Marsches auf die Marktstraße einbog und sich schließlich um die Stufen des Rathauses drapierte.

Feines Wetter, freudiger Anlass

Auf dem obersten Tritt wartete der Kevelaerer Bürgermeister, der sein…