Nochmal Licht und Schatten bei den Volleyballern

Freude und Enttäuschung lagen dicht beieinander bei den Volleyballer des Kevelaerer SV. Den Auftakt zum letzten Spielwochenende des Jahres machte die 2. Mannschaft in der Bezirksliga 6. Doch beim Moerser SC III gab‘s nichts zu holen. Die Partie endete 3:0 (25:15 25:8 25:15) für die Heimmanschaft.

Nach einem kurzen Abtasten konnte sich der MSC absetzen und sich einen deutlichen Vorsprung erarbeiten. Der 1. Satz ging so mit 25:15 an den MSC. Eigentlich sollte jetzt ein Ruck durch die Mannschaft des KSV gehen, aber die Leistung wurde noch katastrophaler. Fehler beim Aufschlag und schlechte Pässe wechselten sich ab. So war es nicht verwunderlich, dass auch die Sätze 2 und 3 mit 8:25 und 15:25 abgegeben wurden.

Wie bereits in den letzten Partien war ein Grund für die schlechten Leistungen die fehlende Trainingsbeteiligung. Trainerin Heike Thyssen appelliert hier an jeden einzelnen Spieler, an sich zu arbeiten. Für den Kevelaerer SV II spielten: Al Hafez, Broeckmann, Eyll, Hünnekes, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters, Pytlik und Reuters.

Eine knappe Sache wurde es dagegen für die 1. Mannschaft. Mit einem glücklichen 3:1 (22:25 25:15 24:26 29:31) gegen den Haaner TV in der Verbandsliga verabschieden sich die Volleyballer vom KSV in die Weihnachtspause.

Der erste Satz war ausgeglichen, aber zum Ende konnte der KSV sich einen 3-Punktevorsprung erarbeiten und ins Ziel retten.

Die Männer von Heike Thyssen wollten jetzt mehr, aber anstelle Sicherheit in ihr Spiel zu bringen, häuften sich Eigenfehler.

Diese brachten Haan ins Spiel zurück und sie konnten Satz 2 mit 25:15 für sich verbuchen. Auch im 3. Satz rannte der KSV immer einem Rückstand hinterher. Mit einer kämpferischen Leistung gelang es den KSV-Spielern aber einen 17:23 Rückstand noch umzubiegen und den Satz mit 26:24 zu gewinnen.

Beide Teams schenkten sich in dem folgenden 4. Satz nichts. In einem dramatischen Finale konnte letztendlich der KSV die Oberhand behalten und auch diesen Satz mit 31:29 gewinnen.

Einen nicht unerheblichen Anteil an dem Erfolg hatte Alessandro Nobbers. Er erwischte einen guten Tag und konnte mit vielen Aktionen in Angriff und Block punkten konnte.

Der KSV überwintert nun auf einem sicheren 6. Tabellenplatz im Mittelfeld der Verbandsliga. Für die 1. Mannschaft des Kevelaerer SV spielten: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Holtappels, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven.