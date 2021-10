Wettener Grundschulkinder bleiben in Bewegung

In der Städtischen Katholischen Grundschule Wetten legen Schulleitung und Lehrkräfte viel Wert auf eine abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung sowie zusätzliche Angebote neben „klassischem“ Regelunterricht: So ist die Schule unter anderem bereits im fünften Jahr im „fit4future“-Förderprogramm der DAK und konnte durch die dortigen Angebote schon zahlreiche Impulse zu den Themen Bewegung, Ernährung und Brainfitness setzen (das KB berichtete). Kein Zufall also, dass die Schule sich auch für die „Basketball Grundschulwoche“ des Deutschen Basketballbundes (DBB) beworben und, als eine von rund 300 Schulen deutschlandweit, den „Zuschlag“ für das Aktionspaket und die damit verbundenen Leistungen erhalten hat.

Der DBB möchte mit der Durchführung der „Basketball Grundschulwoche“ einen Beitrag leisten, um Kinder nach der pandemiebedingten Pause ohne Schul- und Vereinssport wieder „in Bewegung“ zu bringen. Zum Umfang der Unterstützung gehören für die Schulen unter anderem zehn Minibasketbälle für die zukünftige Nutzung im Sportunterricht sowie ein Paket mit Laufkarten, Aufklebern und Anleitungen verschiedener Spielstationen und -arten zur Durchführung eines Basketball-Aktionstages.

Koordination, Ernährung und Spielen

Dieser Aktionstag fand Ende September in Wetten statt. In der schuleigenen Turnhalle sowie auf dem Außengelände waren insgesamt sechs Spielstationen aufgebaut, die die Bereiche Koordination, Ernährung, Grundtechniken und Spielen abdeckten. Klassenweise und unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen durchliefen die Schüler*innen mit einer Laufkarte den Parcours. Nach erfolgreichem Durchlaufen aller sechs Stationen erhielten die Kinder ihre Laufkarten als Andenken mit einer kleinen Überraschung als Anerkennung zurück.

„Der Basketball-Tag war ein voller Erfolg. Es war wirklich schön, die Kinder, die während der Pandemie so viel zurückstecken mussten, so ausgelassen und fröhlich zu sehen. Die Motivation war bei allen riesig“, freute sich Lehrer Marco Hegmann, der gemeinsam mit seiner Kollegin Janine Jähnke den Tag initiiert und organisiert hatte.

Auch über den Tag hinaus wird das Thema Basketball im Sportunterricht der Wettener Grundschule in nächster Zeit weiter eine Rolle spielen – unter anderem wird den Kindern der Klassen 3 und 4 die Möglichkeit gegeben, das Deutsche Basketballabzeichen in Bronze abzulegen. Dies wird nach bestandenen Aufgaben mit einer Urkunde und einer Bronzenadel geehrt.