Der beste Tag für Viktoria

Für die C1-Jugend von Viktoria Winnekendonk stand das Fußballtraining am Mittwoch unter einem besonderen Stern: Auf dem DFB-Campus in Frankfurt, dort wo sich sonst Mario Götze, Manuel Neuer und Antonio Rüdiger aus der deutschen Fußball-Nationalelf die Bälle zuschieben, durften die jungen Grün-Weißen auf dem Rasen trainieren. Und eine Pressekonferenz gab es anschließend auch noch.

Riesengroße Freude

Thomas Boumanns, der Trainer, und seine 14- bis 15-jährigen Jungs freuten sich mächtig auf „Der beste Tag“, wie das Trainingslager auf dem Gelände der DFB-Akademie überschrieben ist. „Eine Mutter eines unserer Jungs hatte uns vor rund drei Wochen auf die Aktion in Facebook aufmerksam gemacht, beziehungsweise sich für uns um die Teilnahme beworben“, erläutert der C-Jugend-Coach. Als dann kurze Zeit später vom Deutschen Fußball-Bund die Zusage kam und die C1 nach Frankfurt eingeladen wurde, war die Freude riesengroß bei allen. Einmal das „heilige“ Grün betreten, was sonst nur den Idolen aus der Bundesliga und der Frauennationalelf vorbehalten ist, einmal den Hauch von Profi-Fußball spüren, so etwas gibt es schließlich nicht alle Tage.

„Laut Plan werden wir den gesamten Campus kennenlernen, anschließend ein Training absolvieren und anschließend eine Pressekonferenz abhalten“, weiß Thomas Boumanns.

Überraschungen möglich

Überraschungen waren am Mittwoch durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen: Vielleicht haben die jungen Viktoria-Spieler den einen oder anderen Promi – vielleicht schauten sogar Weltmeister Phillip Lahm oder Europameisterin Celia Sasic persönlich vorbei – antreffen können und die Mannschaft bekam wertvolle Tipps für den Spiel- und Trainingsgsaufbau.

Doch zunächst stand in Winnekendonk die Pflicht an, denn die jungen Kicker sind allesamt noch schulpflichtig und für einige stand gestern noch eine Englisch-Klausur auf dem Plan. Doch offenbar zeigten sich die Lehrer als waschechte Fußballfans, nach der zweiten Stunde war dann Schulschluss. Nachdem die Kicker von ihren Eltern und Lehren grünes Licht hatten, konnte es am späten Vormittag in Fahrgemeinschaften gen Mainmetropole losgehen. Die Kosten für Hin- und Rückfahrt übernahmen der Kevelaerer Sportverein, die Eltern und ein befreundetes Sponsorenehepaar. Zwar war das exklusive Training nach ein paar Stunden bereits wieder vorbei und stand am Abend bereits die Rückreise an den Niederrhein an, doch dürfte dieser Tag für alle ein ganz besonderer gewesen sein, wenn nicht gar der beste überhaupt.