Was für ein stimmungsvoller Auftakt. Der erste Abend des neuen Advents-und Krippenmarktes am Standort Mechelner Platz geriet zu einer Art kleinem Wintervolksfest, an dem sich zahlreiche Kevelaerer und auswärtige Gäste bei klirrender Kälte beteiligten. Am Durchgang zum Museum plazierten sich die Sängerinnen und Sänger des Theaterchors Niederrhein, die zuvor auf den Stufen der Basilika bei der offiziellen Eröffnung gesungen hatten…