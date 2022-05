Canisianer Bruder Klaus aus Kevelaer feiert seinen 85. Geburtstag im Priesterhaus „ Dankbar sein für jeden Tag “

Bruder Klaus feiert seinen 85. Geburtstag. Er lebt auch heute noch im Priesterhaus in Kevelaer. Foto: eg

Wenn Bruder Klaus über sein Leben spricht, wird eines sofort deutlich: In Kevelaer hat er seine Heimat, seinen Ruheort gefunden. Seit 50 Jahren lebt er in der Wallfahrtsstadt, inmitten der Canisianer-Bruderschaft. Im Kreise seiner Mitbrüder- und schwestern feierte der Gläubige nun seinen 85. Geburtstag.

Nachdem Bruder Klaus als Ludwig Pittermann am 16. Mai 1937 im damaligen Landkreis Hohenelbe geboren wurde, schlug er zunächst einen anderen Weg ein. Denn beruflich kümmerte er sich zunächst eher um Haarprachten als um den Dienst in der Kirche. Mehrere Jahre war er nach dem Besuch der Volksschule als Friseur tätig. 1945 wurde seine Familie nach Hemleben ausgesiedelt. Einen Wendepunkt brachte ihm schließlich der Besuch des Katholikentages 1956 in Köln. Von dort aus reiste er nach Münster, trat dort der Brudergemeinschaft der Canisianer bei.

Fortan wirkte er einige Jahre als Küster im Dom und in der Kirche St. Stephanus in Münster. Im Jahr 1972 – vor nun genau 50 Jahren – kam Bruder Klaus nach Kevelaer, war bis 2003 als Küster in der Marienbasilika tätig. Besuche wie die von Papst Johannes Paul II. und Kardinal Ratzinger sind dem Geistlichen in dankbarer Erinnerung geblieben.

Nur noch selten Krankenbesuche

…