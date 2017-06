Mit Puch, Ciao, Java & Co.

Mit vielen Fotos und Videos

„Geh doch mal zum Karl – The Maschinist“ heißt es oft, wenn das geliebte alte Mofa oder Moped mal wieder nicht will. Bei Karl Rotthoff am Nachtigallweg in Kevelaer bekommt man das, was man für seine alte Puch, Ciao etc. benötigt, um das knatternde Zweirad wieder flott zu bekommen, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt. Inklusive aller Tricks, wie man sein Gefährt auch mal ein „bisken frisieren“ kann.