Die evangelische Pfarrerin Karin Dembek konnte zum Neujahrsempfang und zum Start des neuen Kirchenjahres zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Generationenhaus begrüßen.Zuvor hatte die Gemeinde in der Jesu-Christus-Kirche den Adventsgottesdienst mit Abendmahl gefeiert, der vom Kirchenchor unter Leitung von Tom Löwenthal stimmungsvoll begleitet wurde. Im Rahmen des Gottesdienstes wurde Dr. Reiner Thiede zum neuer Presbyter der Gemeinde ernannt. „Ich wurde angesprochen und habe sofort zugesagt", so der Arzt nach seiner Ernennung am Rande der Neujahrsempfangs. Der 49-Jährige nannte für seine Arbeit ein erstrebenswertes Ziel: „Die Ökumene wäre ein großer Wunsch für Kevelaer.Bei ihrer Predigt hatte Dembek mit Bezug auf die Offenbarung vom „Buch mit den sieben Siegeln" die damalige Situation der Christen als verfolgte Minderheit beschrieben. „Johannes schrieb diese Vision für Menschen, die wissen, was Leid und Verfolgung bedeuten", schlug die Pfarrerin den Bogen zum heutigen „Schmerz über das…