Am Montagnachmittag kam eine 49-jährige Kempenerin aus bislang ungeklärter Ursache im Verlauf einer Linkskurve auf der Veerter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte schwer. Die 49-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad, Suzuki Bandit 600, die Veerter Straße in Richtung Veert entlang, als sie in einer Linkskurve hinter der Einmündung Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Haltestellenschild prallte. Die Kempenerin verletzte sich sich durch den Aufprall schwer und musste in Krankenhaus gebracht werden. Die Veerter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme knapp eine Stunde voll gesperrt.