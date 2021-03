Ab dem 20. März dreht sich alles ums Wasser

Die Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer veranstaltet vom 20. bis 26. März 2021 erstmals eine Woche rund um das Thema Wasser. Anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp finden in diesem Jahr einige besondere Veranstaltungen und Aktionstage statt. Bei diesen Events und Aktionen und auf den Social-Media Kanälen der Wallfahrtsstadt dreht es sich in der „Wasserwoche“ jeden Tag um ein anderes Unterthema, das Kevelaer mit diesem Element verbindet. Von Gesundheit, Bewegung, Nachhaltigkeit und Energie über Spiritualität und Kunst bis hin zum abschließenden „Brunnenleuchten“ können sich alle Altersklassen auf eine spannende Woche freuen.

Digitales Ankneippen

Der erste Tag der Wasserwoche, Samstag, 20. März, steht unter dem Motto „Gesundheit“. Auf den Social-Media Kanälen der Wallfahrtsstadt Kevelaer wird an diesem Tag eine digitale Kneipp-Vorführung mit Liss Steeger vom Kneipp-Verein Gelderland e.V. gezeigt. Unter Anleitung der Expertin kann so die richtige Technik bei der Benutzung des Fuß- und Armbeckens erlernt werden.

„Bewegung“ lautet die Überschrift für den zweiten Tag der Wasserwoche. Am 21. März wird eine digitale Brunnentour über die kostenlose App „Actionbound“ angeboten. Mit dem Handy im Gepäck gilt es, spielerisch einige Brunnen in der Innenstadt von Kevelaer zu erkunden. Hierbei kommt nur derjenige ans Ziel, der alle Rätsel löst. Gleichzeitig gibt es interessante Fakten über neun Kevelaerer Brunnen zu erfahren. Hierfür muss lediglich die App heruntergeladen und der QR-Code gescannt werden.

Der internationale Weltwassertag am 22. März 2021 steht unter dem Motto „valuing water“. An diesem Tag wird weltweit für einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Wasser geworben. Unter dem „#water2me“ posten auf der ganzen Welt Menschen Beiträge in diversen Sozialen Medien, in denen sie über ihren Umgang mit Wasser und seine Bedeutung in ihrem Leben berichten. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer lädt dazu ein, an der Aktion teilzunehmen und sich bewusst zu machen, dass der Zugang zu sauberem Wasser nicht in allen Teilen der Erde eine Selbstverständlichkeit ist.

Klimaschutzmanagerin

Die Klimaschutzmanagerin Lea Heuvelmann hat für diesen Tag interessante Informationen über den Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln und Produkten zusammengestellt, die auf Instagram und Facebook aufgerufen werden können.

Der Wasserturm ist aus der Silhouette Kevelaers nicht wegzudenken. In den alten Gemäuern befinden sich heute Büros der Stadtwerke Kevelaer. Am 23. März werden in einer digitalen Führung mit der technischen Leiterin, Anna-Christina Walter, Einblicke in das historische Gebäude und das Wasserwerk auf Keylaer gewährt.

Leuchtende Basilika

Dass es Kevelaer nicht an Spiritualität fehlt, ist allseits bekannt. So spielt das Thema „Wasser“ auch eine erhebliche Rolle in der christlichen Religion. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und die katholische Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien Kevelaer laden am 24. März, um 20 Uhr, zu einer spirituellen, musikalischen Lesung mit dem Organisten Elmar Lehnen und dem Pastoralreferenten Dr. Bastian Rütten in die Marienbasilika ein. Die spezielle Beleuchtung der Gewölbe und die besondere Orgelbegleitung schaffen eine beeindruckende Atmosphäre, zu der die Brunnen von Kevelaer auf einer großen Leinwand präsentiert werden.

„Elmar Lehnen und ich haben etwas Besonderes für diesen Abend vorbereitet und freuen uns darauf, das Ergebnis dem Publikum vorzustellen“, sagt Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten. Die spirituelle, musikalische Lesung ist über den seitlichen Eingang Mühlentor zu erreichen. Die Registrierung erfolgt am Platz. Damit die Abstandswahrung auch innerhalb der Marienbasilika gewährleistet ist, sind die Plätze festgelegt, sodass nur eine begrenzte Anzahl an Besucher*innen die Lesung, natürlich mit Mund-Nasen-Maske, besuchen können. Der Besuch ist kostenfrei und eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.

Für Hobbykünstler*innen und kreative Bastler*innen wird am Donnerstag, 25. März, eine Anleitung für ein wasserbezogenes Kunstprojekt auf den Social-Media Kanälen veröffentlicht, an dem nicht nur die Jüngeren Spaß haben sollen.

Beleuchtete Brunnen

Zum Abschluss der Wasserwoche können sich Kevelaerer*innen und die Besucher*innen der Wallfahrtsstadt auf ein besonderes Highlight freuen. Ausgewählte Brunnen in der Innenstadt werden mittels einer eigens dafür installierten Beleuchtung illuminiert, die zu einem aufregenden Spaziergang im Dunkeln einlädt. „Durch wunderschöne Lichtinstallationen setzen wir die plätschernden Bauwerke gezielt in Szene, um eine ganz besondere Stimmung in unserer schönen Innenstadt zu erzeugen“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. QR-Codes, die in der Nähe der Brunnen angebracht sind, führen zu weiterführenden Informationen über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Brunnen. Diese können die Spaziergänger*innen per Smartphone abrufen.

Weitere Informationen und Aktionen gibt es im Internet unter www.kevelaer-tourismus.de.